Prefeito Ricardo Cortez representa o Cismetro em painel sobre consórcios públicos durante o Conexidades 2025

Na última terça-feira, 5 de agosto, o prefeito de Santo Antônio de Posse, Ricardo Cortez, participou da 8ª edição do Conexidades — considerado o maior evento de integração entre o poder público e a iniciativa privada no Brasil. O encontro está sendo realizado em Holambra (SP) e reúne autoridades, gestores, consórcios e entidades de diversas regiões do país.

Representando o Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas), do qual é presidente, Cortez foi um dos convidados do painel “Consórcios Públicos: dividindo responsabilidades”, que abordou os avanços e desafios da gestão compartilhada entre municípios.

Atualmente, o Cismetro atende 34 municípios, abrangendo uma população superior a 1 milhão de habitantes. Em sua fala, o prefeito destacou a importância do consórcio para a manutenção e avanço das políticas públicas em cidades de pequeno porte.

“Sem o consórcio, a cidade literalmente para. Não consigo administrar sem essa parceria essencial. O consórcio amplia as possibilidades de gestão, garante acesso a serviços com preços padronizados e proporciona às cidades pequenas, como Santo Antônio de Posse, o mesmo nível de atendimento que municípios maiores têm. Hoje, é impossível pensar em administração pública eficiente sem o apoio de um consórcio”, afirmou Cortez.

O Conexidades é um espaço de diálogo e troca de experiências entre os setores público e privado, com foco em inovação, cooperação regional e boas práticas de gestão. A programação conta com painéis temáticos, oficinas técnicas e a presença de lideranças políticas e empresariais de todo o país.

O evento segue até o final da semana, com entrada gratuita. As inscrições podem ser realizadas pelo site oficial: www.conexidades.com.br.