Prefeito Rodrigo Falsetti assina ordem de serviço para retomada da construção da UBS do Ypê Amarelo

Boa notícia para os moradores do Parque Residencial Ypê Amarelo. Na tarde desta segunda-feira, dia 11 de agosto, o prefeito Rodrigo Falsetti assinou ordem de serviço para a retomada da construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro, paralisada desde janeiro deste ano.

A retomada da construção está sendo possível após a realização de novo processo licitatório pela Prefeitura que visa a execução de obras e serviços para a conclusão das obras de reforma e ampliação do prédio da UBS do Ypê Amarelo, localizado à Rua Georgina Theodoro de Oliveira com a Rua Maria Tereza Vedovello.

“Nós, assim como os moradores daquela região, estamos ansiosos para a retomada e conclusão das obras da UBS do Ypê Amarelo. Será a maior unidade de saúde do município. Depois de enfrentarmos problemas com a empresa anterior e um novo processo licitatório, enfim, poderemos acompanhar a retomada e conclusão dessa obra tão importante”, comentou o chefe do Executivo.

A Guassu Construtora Ltda será a responsável por concluir a obra da UBS do Ypê Amarelo e o prazo previsto em contrato é de seis meses. Com a ordem de serviço, a empresa inicia ainda nesta semana a mobilização de equipamentos e o fechamento do local para o início dos trabalhos. A empresa também já pedirá a ligação de água e de energia elétrica do local.

Após rescisão de contrato com a empresa anterior, que não cumpriu os prazos, a nova empresa será responsável por concluir os serviços, que se encontram na fase de acabamento. Classificada como nível II por conta do número de moradores do Ypê Amarelo, a unidade de saúde contará com duas equipes de atenção básica, o que inclui ginecologista, pediatra e clínico geral, por exemplo.

O imóvel terá mais de 450 m² e contará com oito consultórios médicos. A UBS terá ainda consultório odontológico, sala de vacinação, de esterilização, de estocagem de medicamentos, além de recepção, copa, almoxarifado e sanitários.