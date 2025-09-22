Prefeitura conclui LED na Lagoa dos Pássaros e reforça segurança do cartão-postal

Obra substituiu lâmpadas antigas por sistema de LED, que aumenta a visibilidade noturna e a segurança dos frequentadores

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, concluiu a instalação de luminárias de LED na Lagoa dos Pássaros, um dos principais cartões-postais do município – substituindo as lâmpadas antigas e garantindo mais segurança e visibilidade ao local.

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou a importância do investimento. “A Lagoa dos Pássaros é um espaço de convivência e lazer muito querido pelos moradores e visitantes. Com a nova iluminação, garantimos não apenas mais beleza para esse ponto turístico, mas também segurança e valorização para todos que frequentam o espaço”, afirmou.

A iniciativa integra um conjunto de ações já realizadas em outros pontos da cidade, como a praça da entrada do município (em frente ao Estádio Municipal “Fábio Ferrari”), a Rodoviária Municipal, o Cinturão Verde, a Avenida João Bombo no bairro Itamaraty e o Calçadão da Avenida XV de Novembro.

De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços, o trabalho de modernização do sistema de iluminação pública continuará nos próximos meses, alcançando bairros e vias que ainda utilizam lâmpadas antigas. O objetivo é tornar Artur Nogueira uma cidade cada vez mais iluminada, moderna e segura para todos