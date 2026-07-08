Prefeitura de Artur Nogueira abre matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 2026

Inscrições acontecem de 13 a 31 de julho na EMEF Francisco Cardona

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abre, entre os dias 13 e 31 de julho, as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A principal novidade deste ano é a abertura de uma turma no período da tarde, no Centro Municipal de Formação Educacional “Aparecida Rodrigues Sia”, ampliando as oportunidades para que jovens e adultos retomem os estudos.

As matrículas serão realizadas na secretaria da EMEF Francisco Cardona. Entre os dias 13 e 17 de julho, o atendimento acontecerá das 10h30 às 16h. Já entre os dias 20 e 31 de julho, os interessados poderão se matricular das 8h às 16h e das 18h às 21h.

Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de endereço, certidão de nascimento ou casamento e, caso possua, histórico escolar ou declaração escolar.

As aulas serão oferecidas em dois locais. No período noturno, os estudantes serão atendidos na EMEF Francisco Cardona, com aulas das 19h às 22h. Já no Centro Municipal de Formação Educacional “Aparecida Rodrigues Sia”, as aulas acontecerão das 13h às 16h, oferecendo uma nova opção de horário para os estudantes.

A EJA oferecida pelo município é destinada para alunos a partir de 15 anos que não tiveram a oportunidade de finalizar a educação básica (1° ao 5° ano), que buscam melhorar a formação escolar e ampliar as oportunidades de emprego e crescimento pessoal.

A Prefeitura também oferece transporte escolar, conforme legislação vigente, contribuindo para ampliar o acesso e a permanência dos estudantes na escola. A Secretaria Municipal de Educação reforça que a Educação de Jovens e Adultos representa uma importante oportunidade para quem deseja concluir os estudos e investir no próprio futuro.