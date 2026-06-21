Ciclista morre atropelado na SP-332 em Artur Nogueira

Motorista envolvido no acidente teria deixado o local sem prestar socorro; caso será investigado pela Polícia Civil

Um ciclista morreu após ser atropelado na noite deste sábado, dia 20 de junho, na Rodovia Professor Zeferino Vaz, a SP-332, em Artur Nogueira. O condutor do veículo envolvido no acidente teria deixado o local sem prestar assistência à vítima.

Segundo informações apuradas no local, o ciclista tentava atravessar a rodovia quando foi atingido por um veículo. Com a força do impacto, ele morreu ainda no local. A bicicleta foi arremessada para o canteiro central da via.

A colisão ocorreu no sentido Artur Nogueira a Engenheiro Coelho, nas proximidades de um dos acessos ao município.

Equipes de resgate da concessionária Rota das Bandeiras foram acionadas e compareceram ao local. Agentes de tráfego também atuaram na sinalização da rodovia para garantir a segurança dos motoristas que passavam pelo trecho.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária. As circunstâncias do acidente, incluindo a identificação do veículo e do condutor envolvido, serão investigadas pela Polícia Civil.

Até o fechamento desta matéria, a identidade da vítima ainda não havia sido divulgada pelas autoridades.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12