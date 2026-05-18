Prefeitura de Artur Nogueira anuncia “Dia de Campo” da Calagem de Outono

Evento acontece no dia 28 de maio, no bairro Campo Salles, e trará orientações aos produtores rurais sobre técnicas de manejo, conservação e correção do solo

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Agricultura, realiza no dia 28 de maio o Dia de Campo da Calagem de Outono, uma ação voltada à orientação de produtores rurais sobre técnicas de manejo, conservação e correção do solo. O encontro acontecerá das 8h às 12h, no Sítio São José, no bairro Campo Salles.

A atividade faz parte da 6ª Campanha Calagem de Outono, que neste ano traz o tema “Calagem como prática integrada de conservação do solo”. A proposta é ampliar o acesso dos agricultores a informações técnicas e práticas sustentáveis que contribuam para o aumento da produtividade e preservação do solo.

Durante toda a campanha, a Secretaria de Agricultura tem intensificado as ações de assistência técnica e extensão rural, oferecendo capacitações, recomendações técnicas e envio de amostras para análise de solo.

O Dia de Campo contará com três estações temáticas, reunindo especialistas, técnicos e estudantes da área agrícola para abordar diferentes métodos de conservação e preparo do solo.

PROGRAMAÇÃO

28 de maio (quinta-feira)

Horário: 8h às 12h

Local: Sítio São José – Bairro Campo Salles

Estação 1

Práticas integradas de conservação de solo

Palestrantes: Roseli Teresinha Paes Barbosa Borges e José Luiz Bonatti (Secretaria de Agricultura e CATI)

Estação 2

Práticas mecânicas de conservação de solo

Palestrantes: alunos do Unasp (Centro Universitário Adventista de São Paulo – campus Engenheiro Coelho)

Estação 3

Calcário: o alicerce da agricultura

Conhecimento das diferenças de sua origem e uso da mistura com gesso

Palestrante: Júlio César Assad de Mello (Calcário Cruzeiro)

Para mais informações sobre a campanha ou participação no Dia de Campo, os interessados podem procurar a Casa da Agricultura, localizada na Rua Nossa Senhora das Dores, nº 326, no Centro, ou entrar em contato pelo telefone (19) 3827-9723.