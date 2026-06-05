GCM descobre carro clonado e recupera veículo furtado em Artur Nogueira

Sistema de monitoramento identificou o mesmo automóvel circulando em duas cidades ao mesmo tempo; homem foi preso e veículo passará por perícia

A Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira localizou um veículo clonado e recuperou um automóvel produto de furto durante uma ocorrência registrada nesta semana no município. Um homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia.

De acordo com a corporação, a suspeita teve início após alerta emitido pelo Sistema Sentry, que identificou um Hyundai HB20 circulando simultaneamente em Artur Nogueira e em Barueri. A situação, incompatível com o deslocamento de um único veículo, levantou indícios de clonagem.

Após o alerta ser repassado às equipes de patrulhamento, viaturas iniciaram buscas pela cidade e regiões próximas. Durante as diligências, os agentes conseguiram contato com o proprietário do veículo original, que informou que o carro legítimo estava estacionado em sua residência.

O dono também enviou fotografias comprovando a localização do automóvel, reforçando a suspeita de que o veículo que circulava por Artur Nogueira era clonado.

Pouco depois, uma equipe da GCM localizou o HB20 estacionado em frente a uma residência no bairro Vila Nogueira. Durante a abordagem, o condutor relatou que havia adquirido o carro em uma negociação feita na cidade de Araras, utilizando um Volkswagen Fox como parte do pagamento e complementando o valor restante.

Com apoio de outras equipes da GCM, além da Polícia Militar e da Polícia Civil, foi realizada uma vistoria detalhada no automóvel. Durante a inspeção, os agentes localizaram uma numeração parcial do chassi na região central do painel.

Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que a identificação correspondia a um veículo com registro de furto em Campinas.

Diante da confirmação da adulteração dos sinais identificadores e da origem ilícita do carro, o condutor foi levado ao Distrito Policial juntamente com o veículo.

Após análise da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão do suspeito, que permaneceu à disposição da Justiça.

O veículo foi apreendido e passará por perícia. O caso segue sob investigação.

Fonte: Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12