Prefeitura de Artur Nogueira confirma delegação para os 68º Jogos Regionais do Estado de São Paulo

Município será representado por cerca de 130 atletas e integrantes de comissão técnica em seis modalidades esportivas

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, confirmou a participação do município na 68ª edição dos Jogos Regionais do Estado de São Paulo, que será realizada entre os dias 14 e 23 de julho, na cidade de Itatiba.

Ao todo, cerca de 130 integrantes, entre atletas, treinadores e membros das comissões técnicas, representarão Artur Nogueira em uma das principais competições esportivas do calendário paulista.

A delegação nogueirense disputará provas nas seguintes modalidades: Basquetebol Masculino, Futebol Masculino, Futsal Masculino, Judô Masculino, Vôlei de Praia Masculino e Feminino, Voleibol Livre Masculino e Feminino.

O prefeito Lucas Sia (PL) destaca que a participação nos Jogos Regionais representa o resultado dos investimentos realizados no esporte municipal.

“Nossos atletas chegam aos Jogos Regionais preparados para representar Artur Nogueira com dedicação, talento e espírito esportivo. Mais do que disputar medalhas, eles levam o nome da nossa cidade e demonstram a força do trabalho desenvolvido pela Secretaria de Esporte e pelas entidades parceiras.”

Os Jogos Regionais promovem a integração entre os municípios paulistas por meio do esporte e servem como importante etapa para o desenvolvimento de atletas, além de contribuírem para o fortalecimento das modalidades esportivas em todo o Estado.

A participação de Artur Nogueira reforça o compromisso da Administração Municipal com o incentivo ao esporte, à formação de atletas e à promoção da qualidade de vida por meio da prática esportiva.