Prefeitura de Artur Nogueira divulga novos horários de atendimento dos PSFs

Mudança passa a valer a partir de 1º de junho e segue recomendação do Coren e diretrizes do Ministério da Saúde

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, informa que, a partir do dia 1º de junho, todas os Postos de Saúde da Família (PSFs) passarão a funcionar das 7h às 16h.

Atualmente, as unidades atendem das 7h às 17h. A adequação no horário segue recomendações do Conselho Regional de Enfermagem (Coren) e diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde para a Atenção Básica.

A Secretaria de Saúde reforça que a medida busca garantir mais segurança, organização e adequação técnica no atendimento prestado à população, além de alinhar o funcionamento das unidades às normas vigentes.

A pasta orienta os moradores a se programarem para buscar atendimento dentro do novo horário de funcionamento.