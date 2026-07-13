Prefeitura de Artur Nogueira inicia implantação do novo sistema de Nota Fiscal Eletrônica

Capacitação para contadores e empresas faz parte do Programa Prefeitura Sem Papel, que moderniza os serviços públicos municipais

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria da Fazenda, avança para mais uma etapa do Programa Prefeitura Sem Papel com a implantação do novo sistema de emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFSe).

A partir do dia 20 de julho de 2026, o novo sistema passará a operar oficialmente no município e todas as notas fiscais de serviços deverão ser emitidas exclusivamente pela nova plataforma. As notas emitidas no sistema atual serão migradas automaticamente, garantindo a preservação das informações já existentes.

Para orientar os usuários durante essa transição, a Prefeitura promoverá dois encontros de capacitação em parceria com a empresa responsável pelo sistema.

O primeiro será realizado no dia 15 de julho, às 9h, voltado aos contadores. Já no dia 16 de julho, também às 9h, será a vez das empresas interessadas, prestadores e tomadores de serviços conhecerem as novas funcionalidades da plataforma.

Os encontros acontecerão no Auditório do Paço Municipal, localizado na Rua XV de Novembro, nº 1.400, Jardim Palmeiras.

O prefeito Lucas Sia (PL) diz que modernizar a Prefeitura é investir em um atendimento mais eficiente para quem empreende e para toda a população. “O Programa Prefeitura Sem Papel representa uma nova fase da nossa gestão, com mais tecnologia, menos burocracia e serviços públicos cada vez mais ágeis e integrados”, exclama.

TRANSIÇÃO SEGURA E EFICIENTE

Além da apresentação do novo sistema, os participantes receberão orientações sobre a utilização da plataforma e informações importantes para uma transição segura e eficiente.

A implantação da nova NFSe integra as ações do Programa Prefeitura Sem Papel, iniciativa que busca modernizar a gestão pública, ampliar a oferta de serviços digitais, reduzir a burocracia e tornar os processos administrativos mais ágeis e eficientes para cidadãos e empresas.

SERVIÇO

Treinamento para contadores

Data: 15 de julho

Horário: 9h

Treinamento para empresas interessadas e contribuintes

Data: 16 de julho

Horário: 9h

Local: Auditório do Paço Municipal

Rua XV de Novembro, nº 1.400, Jardim Palmeiras