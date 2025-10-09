Prefeitura de Artur Nogueira leva Musical “Carta da Terra” para escolas municipais

Iniciativa do ProAC ICMS com apoio da Neoenergia leva arte, música e educação socioambiental a estudantes da rede municipal de Artur Nogueira.

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Educação, anuncia a realização do projeto musical “Carta da Terra” para estudantes da rede municipal. A iniciativa, viabilizada por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC ICMS) com patrocínio da Neoenergia Elektro e do Instituto Neoenergia, terá apresentações nas escolas Vereador Prof. Amaro Rodrigues (13 de outubro) e EMEF Elysiário Del’Álamo (22 de outubro), com sessões às 9h e 13h30.

O projeto vai além do espetáculo, ele envolve também um trabalho pedagógico estruturado, no qual os educadores da rede recebem formação específica e material de apoio. O coração da proposta está nas canções da compositora Ana Person, que abordam de forma lúdica temas como respeito à diversidade, preservação do meio ambiente, cooperação e empatia, em consonância com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Já reconhecido em diversas cidades paulistas, o projeto beneficiou mais de 11.500 crianças, educadores, comunidades escolares e familiares em todo o estado, promovendo o desenvolvimento integral dos estudantes e fortalecendo valores essenciais para a convivência em sociedade.

O espetáculo, que traz em cena os personagens “Cigarra Mundi” e o “Mensageiro Intergaláctico”, é o momento de celebração e encantamento de todo o trabalho pedagógico desenvolvido. As apresentações são voltadas exclusivamente aos alunos da rede municipal, com transporte garantido das escolas até o local das atividades.