Prefeitura de Artur Nogueira reúne gastronomia e entretenimento na Vila Gastronômica

Evento reunirá os 26 estabelecimentos participantes da Copa dos Sabores e terá transmissão da final da Copa do Mundo

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, realiza nos dias 19 e 20 de julho, na Lagoa dos Pássaros, a Vila Gastronômica. O evento reunirá gastronomia, entretenimento e lazer em uma programação voltada para toda a família, com entrada gratuita.

No domingo (19), a programação terá início às 14h. Já na segunda-feira (20), as atividades começam às 18h.

Durante os dois dias de programação, os 26 estabelecimentos participantes da Copa dos Sabores estarão reunidos em um único espaço, oferecendo ao público os pratos exclusivos preparados para esta edição do festival, inspirados na culinária de diferentes países.

Além disso, um dos destaques do evento será a transmissão da final da Copa do Mundo em telão, reunindo gastronomia, entretenimento e esporte em um único ambiente.

A Copa dos Sabores segue até o dia 31 de julho, com pratos exclusivos disponíveis nos estabelecimentos participantes. Durante todo o período do festival, moradores e visitantes poderão conhecer novas receitas e montar sua própria rota gastronômica pela cidade.

O Festival Gastronômico já integra o calendário oficial de eventos do município e tem como objetivo valorizar os empreendedores locais, incentivar o turismo gastronômico e fortalecer a economia por meio da gastronomia.

SERVIÇO

Vila Gastronômica

Dias: 19 e 20 de julho

Horários: a partir das 14h (domingo) e das 18h (segunda-feira)

Local: Lagoa dos Pássaros

Entrada gratuita