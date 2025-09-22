Prefeitura de Campinas mobiliza equipes após chuva forte causar alagamentos e queda de árvore

Segundo a Defesa Civil de Campinas, pancadas de chuva mais intensas foram registradas na região central, com 20 milímetros entre 6h e 8h. Até as 11h, o acumulado chegou a 41 mm

A chuva que atinge Campinas desde a manhã desta segunda-feira, 22 de setembro, provocou seis pontos de alagamento, a queda de uma árvore sobre um veículo — sem vítimas — e a queda de galhos em via pública. Além disso, equipamentos públicos foram atingidos.

Segundo a Defesa Civil de Campinas, pancadas de chuva mais intensas foram registradas na região central, com 20 milímetros entre 6h e 8h. Até as 11h, o acumulado chegou a 41 mm. A velocidade dos ventos chegou a aproximadamente 66km/h registrada às 7h30, no Campo dos Amarais.

Ocorrências registradas

• Queda de árvore sobre carro: Rua Dr. Paulo Florence, 386, Vila Itália (região Norte). Não houve feridos.

• Queda de galhos: Avenida Padre Almeida Garret, no Parque Taquaral (região Leste).

Equipes da Secretaria de Serviços Públicos atuam desde cedo na remoção de árvores e galhos. Ao todo, 12 equipes estão em alerta, além de 25 profissionais mobilizados para limpeza e desobstrução de bocas de lobo, principalmente nas avenidas Princesa D’Oeste, Norte-Sul (José de Sousa Campos) e Orosimbo Maia.

Pontos de alagamento

Os alagamentos foram registrados nas seguintes vias:

1. Av. Orosimbo Maia (próximo à Rafael Sampaio)

2. Av. Heitor Penteado (altura do kartódromo da Lagoa do Taquaral)

3. Rua Dr. Carlos de Campos (entre Vila Industrial e Parque Industrial)

4. Rua Barão de Atibaia (próxima à Barata Ribeiro, no Centro)

5. Av. John Boyd Dunlop (sentido Centro-bairro, no acesso à rodovia Anhanguera)

6. Av. Brasil (na aproximação da rua Alberto Faria, sentido bairro-Centro)

Atualmente, há bloqueio parcial de trânsito na av. Heitor Penteado, na av. John Boyd Dunlop (acesso à Anhanguera) e na av. Brasil (sentido bairro-Centro). Os demais pontos já foram liberados.

Ações da Emdec

Desde a madrugada, 50 agentes da Emdec monitoram o trânsito, orientam motoristas e realizam bloqueios necessários. Painéis eletrônicos da cidade também foram acionados para alertar sobre os pontos de alagamento.

Equipamentos públicos afetados

• Mercado Municipal (Mercadão): a água entrou pelo lanternim e por pontos da cobertura. As calhas de proteção do lanternim já chegaram e serão instaladas nos próximos dias. O telhado passa por revisão geral. O atendimento segue normal.

• Terminal Mercado: as calhas não deram conta de dar vazão à água, pela intensa quantidade de chuva. Será realizada uma vistoria para verificar se há necessidade de limpeza das calhas, por conta da queda de folhas de árvores.

• Hospital Mário Gattinho: dois consultórios do pronto-socorro e um leito de enfermaria foram interditados. Não houve prejuízo no atendimento. Equipes já trabalham no reparo da calha.

• Centros de Saúde (CSs): Capivari, Guanabara, 31 de Março, Paranapanema, São Vicente, San Diego, San Martin e Orosimbo Maia registraram entrada de água, mas mantêm atendimento normal.