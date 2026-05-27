PREFEITURA DE JAGUARIÚNA DISPONIBILIZA NOVO WHATSAPP PARA DENÚNCIAS DE DESCARTE IRREGULAR

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, disponibilizou um novo canal de atendimento via WhatsApp para que a população possa colaborar diretamente com a conservação e a limpeza da cidade. O número é (19) 99738-4330.

A iniciativa tem como objetivo facilitar o recebimento de denúncias relacionadas a descartes irregulares de lixo, entulho e demais situações indevidas em espaços públicos. Com a nova ferramenta, os moradores poderão enviar informações de forma rápida e prática, contribuindo para a fiscalização e para a manutenção da ordem urbana no município.

Para registrar uma denúncia, é importante que o cidadão encaminhe pelo WhatsApp: fotos e vídeos da ocorrência, horário aproximado do fato e endereço ou localização da situação denunciada.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços, a participação da população é fundamental para combater práticas irregulares e preservar os espaços públicos, garantindo mais limpeza, segurança e qualidade de vida para todos.

A Prefeitura reforça que o descarte irregular de resíduos é proibido e pode gerar penalidades aos responsáveis. Com o apoio dos moradores e o uso do novo canal de comunicação, a administração municipal busca ampliar a eficiência das ações de fiscalização e atendimento às demandas da cidade.