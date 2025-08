PREFEITURA DE JAGUARIÚNA LEVA CONHECIMENTO SOBRE SAÚDE PÚBLICA A MAIS DE 2.500 ALUNOS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio das secretarias de Saúde e de Educação, iniciou nesta segunda-feira, dia 4 de agosto, na Escola Municipal José Chiavegato, um ciclo de palestras nas unidades de ensino municipais voltadas aos alunos do Ensino Fundamental II. A ação faz parte do Programa de Educação Continuada (PEC) e será realizada até o dia 29 de agosto, alcançando mais de 2,5 mil estudantes.

Com o objetivo de ampliar a conscientização dos jovens e formar agentes multiplicadores de boas práticas em saúde e bem-estar, as palestras são conduzidas pelo médico veterinário Paulo Costa, da Divisão de Vigilância de Zoonoses, e abordam temas de grande relevância para a saúde.

Durante os encontros, os alunos aprendem sobre as zoonoses de maior relevância no município – como febre maculosa, febre amarela, esporotricose e raiva –, além de cuidados com animais peçonhentos (como escorpiões, aranhas e serpentes) e questões relacionadas a problemas comportamentais de cães e gatos, que são a principal causa de abandono, fugas e acidentes por mordida.

“Com essa iniciativa, a Prefeitura de Jaguariúna fortalece a integração entre educação e saúde, promovendo a conscientização dos jovens sobre temas essenciais para a prevenção de doenças e o cuidado com o meio ambiente e os animais”, informa a Secretaria de Saúde.