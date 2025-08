Prefeitura disponibiliza novo número de WhatsApp para demandas de iluminação pública em Mogi Guaçu

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio do Departamento de Iluminação Pública, disponibilizou mais um canal direto para que a população possa apresentar suas demandas. Agora, os cidadãos também podem utilizar o WhatsApp (19) 3851.7018 para reportar problemas ou solicitar reparos, como lâmpadas queimadas, assim como de outros defeitos na iluminação pública e de manutenção de postes.

O novo canal será exclusivamente para atender as demandas e solicitações do Departamento de Iluminação Pública e só irá receber mensagens por escrito. Ao enviar a solicitação, o munícipe deve informar nome completo, número de contato, endereço do local com um breve relato do problema e um ponto de referência para facilitar o atendimento.

Este novo serviço irá funcionar 24 horas e terá o prazo de até cinco dias úteis para que seja realizado o reparo solicitado pelo cidadão. É importante destacar que o número não irá atender ligações nem receber pedidos de ordem de serviço relacionados com a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM), como, por exemplo, tapa-buraco e manutenção geral de vias públicas.

Segundo o responsável pelo Departamento de Iluminação de Mogi Guaçu, Jerry Zenari, o objetivo é tornar o serviço mais acessível e eficiente para todos. “Essa é mais uma iniciativa para facilitar a comunicação e garantir uma resposta mais rápida às necessidades da nossa população. Com o novo número de WhatsApp para atender as demandas de iluminação pública da cidade, demonstra o compromisso da atual gestão com a melhoria deste serviço”, disse.

Outros

Além do WhatsApp, a Prefeitura também oferece atendimento de solicitação de reparos e manutenção da iluminação pública pelo Call center 0800 770 5676 (8h às 18h); pelo telefone (19) 3851.7017 (8h às 16h); e 156 (Ouvidoria do Município – 8h às 16h) e ainda pelo Portal da Prefeitura em www.mogiguacu.sp.gov.br- entrar na aba serviços e procurar o ícone Obras e Mobilidade e acessar Reparos Iluminação Pública.