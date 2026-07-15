Prefeitura inicia capacitação sobre novo sistema de NFSe em Artur Nogueira

Capacitações começaram nesta quarta-feira (15) e seguem nesta quinta-feira (16), no Paço Municipal

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Administração e a Secretaria da Fazenda, iniciou nesta quarta-feira (15) os encontros de capacitação voltados aos usuários do novo sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFSe), que passará a operar no município a partir do dia 20 de julho.

O primeiro treinamento foi destinado aos contadores e apresentou as principais funcionalidades da nova plataforma, além de orientações sobre a utilização do sistema e esclarecimento de dúvidas dos participantes.

Nesta quinta-feira (16), às 9h, será a vez das empresas interessadas, prestadores e tomadores de serviços participarem da capacitação. O encontro será realizado no Auditório do Paço Municipal e contará com a participação da empresa responsável pelo desenvolvimento do sistema.

Os treinamentos integram as ações do Programa Prefeitura Sem Papel e têm como objetivo orientar os usuários sobre as funcionalidades da nova plataforma, garantindo uma transição segura durante a implantação do sistema.

A implantação do novo sistema faz parte do Programa Prefeitura Sem Papel, iniciativa que moderniza a gestão pública, amplia os serviços digitais e reduz a burocracia nos processos administrativos do município.