Prefeitura inicia entrega de ovos de Páscoa para alunos de Artur Nogueira

Cerca de 5.600 estudantes serão beneficiados com a ação, que já é tradição nas escolas do município

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Educação, iniciou nesta quarta-feira (1º) a entrega de ovos de Páscoa para os alunos da rede municipal de ensino. Antecipando a magia da data, a iniciativa leva chocolate e celebração para milhares de crianças atendidas pelas escolas do município.

A ação, que já se tornou uma tradição na cidade, deve beneficiar aproximadamente 5.600 estudantes, promovendo um momento de alegria e integração no ambiente escolar.

O prefeito Lucas Sia destacou a importância da iniciativa. “A Páscoa é um momento de renovação, de esperança e, principalmente, de cuidado com as pessoas. Essa entrega é uma forma simples, mas muito significativa, de demonstrar carinho com nossos alunos e proporcionar um momento especial para cada um deles”, afirmou.

Garantindo inclusão, a Prefeitura também realizou a distribuição de ovos de chocolate especiais para alunos com restrições alimentares, como intolerância à lactose ou diabetes, assegurando que todos pudessem participar da comemoração.

Os estudantes que não estiverem presentes nas escolas nesta quarta-feira (1º) receberão os ovos na próxima semana, diretamente nas unidades escolares.