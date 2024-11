PREFEITURA INICIA FORMAÇÃO DAS TURMAS DE 2025 DO PROJETO SER

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Educação, está com inscrições abertas para os alunos interessados em participar do Projeto SER e Integral IV E V em 2025. O prazo para as inscrições vai até o dia 14 deste mês de novembro. Os pais dos alunos interessados devem procurar a secretaria da escola onde os filhos estudam. O Projeto SER é destinado a alunos devidamente matriculados na rede municipal de ensino no Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano, de todas as Emebs (Escolas Municipais de Educação Básica).

As vagas são disponíveis também para as entidades e Organizações da Sociedade Civil conveniadas com a Secretaria de Educação, com estrutura de atendimento em tempo integral (contraturno). No total, serão 809 vagas do Projeto SER para 2025, distribuídas em 10 escolas. Para fazer a inscrição, a Secretaria de Educação leva como critério de seleção a rede física da unidade escolar ou da entidade, locais de maior proximidade à residência do aluno, o trabalho da mãe ou responsável e a situação econômica e social da família.

Após o processo de inscrição, a documentação será avaliada pelo Serviço Social da Pasta e os contemplados terão os nomes divulgados no Jornal Oficial do Município. O Projeto SER oferece atividades lúdicas, de artes e de musicalização aos alunos atendidos. O atendimento ocorre no contraturno ao do ensino regular, podendo funcionar nos turnos da manhã e da tarde; acompanha o calendário escolar; e os alunos são distribuídos de acordo com as turmas criadas para o programa no ano letivo, com no máximo 25 alunos por classe.