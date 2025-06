Vôlei de Artur Nogueira conquista vitórias importantes em competições regionais

As equipes da Associação Desportiva de Vôlei (ADV) de Artur Nogueira conquistaram resultados expressivos no último final de semana em diversas competições regionais.

Na quarta-feira (27), a equipe Master Feminina superou o Ace Master Campinas por 3 sets a 1, pela Copa Jaguariúna de Vôlei Master. No sábado (31), foi a vez do time Sub-17 brilhar, vencendo o XV de Socorro por 3 sets a 0, também pela Copa Jaguariúna.

No domingo (1º), pela Copa da Associação Desportiva Regional (ADR), as equipes femininas Sub-16 e Sub-18 confirmaram o bom momento do voleibol nogueirense ao vencerem Santo Antônio da Posse por 3 sets a 1 e 3 sets a 0, respectivamente.

As equipes adultas também participaram de compromissos importantes pelo Campeonato Paulista. Na sexta-feira (30), o time masculino enfrentou São Carlos, e no domingo (1º), a equipe feminina jogou contra Lençóis Paulista, representando Artur Nogueira com muita determinação.

A ADV conta com o apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, que fornece suporte técnico e logístico para as equipes.

“O voleibol de Artur Nogueira vem evoluindo a cada ano, graças ao empenho dos atletas e ao apoio da Administração Municipal”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Caio Rodrigues.