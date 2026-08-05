Prefeitura inicia nova adutora do Benfica e amplia investimentos para garantir segurança hídrica

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse iniciou nesta quarta-feira (5) a implantação da nova adutora do Benfica, com a chegada dos materiais e a mobilização dos serviços no local. A obra faz parte de um conjunto de investimentos em saneamento básico que prevê melhorias na captação, reservação e distribuição de água, preparando o sistema municipal para as demandas dos próximos anos.

O projeto da nova adutora do Benfica contempla a substituição de aproximadamente dois quilômetros da tubulação existente, no trecho entre o bairro Benfica e a estação de tratamento. A estrutura atual apresenta desgaste e registros frequentes de rompimentos, ocasionando interrupções no abastecimento e problemas de baixa pressão em alguns pontos do município.

Com investimento de aproximadamente R$ 2 milhões, a intervenção prevê ainda a modernização do sistema de bombeamento, garantindo maior eficiência e segurança operacional ao abastecimento de água.

Além da adutora do Benfica, o município também contará com outras duas importantes obras estruturantes. Uma delas é a construção de quatro novos reservatórios, viabilizada por meio de recursos federais no valor de R$ 4 milhões, com contrapartida municipal de aproximadamente R$ 500 mil. O investimento total estimado é de R$ 4,5 milhões.

Os novos reservatórios terão capacidade individual de cerca de 1,2 milhão de litros, ampliando em aproximadamente cinco milhões de litros a capacidade de armazenamento do município. As estruturas serão implantadas em pontos estratégicos: no bairro São Judas, nas proximidades do Bela Vista, na região da captação próxima ao cemitério e no Monte Belo.

Outro investimento previsto é a implantação da nova adutora do Anhumas, com recursos estimados em R$ 2 milhões. A obra prevê a captação de água na região da Usina Maluf, com encaminhamento até o Departamento de Água e Esgoto, localizado na Avenida da Saudade. O projeto permitirá ampliar a vazão em 100 metros cúbicos por hora, representando um aumento de aproximadamente 30% na capacidade de captação do município.

Segundo o prefeito José Ricardo Cortez, os investimentos fazem parte de um planejamento para fortalecer a infraestrutura de abastecimento de água.

“Estamos realizando investimentos que vão preparar o município para o futuro. São obras estruturantes que modernizam nosso sistema de abastecimento, ampliam a capacidade de captação e reservação de água e garantem mais segurança para a população. Nosso compromisso é continuar investindo para oferecer serviços cada vez mais eficientes aos moradores”, destaca.

As três obras integram o planejamento municipal de ampliação e modernização do sistema de abastecimento de água, com investimentos que somam aproximadamente R$ 8 milhões e têm como objetivo aumentar a capacidade de captação, ampliar a reservação e reduzir impactos de interrupções no fornecimento.