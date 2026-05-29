Prefeitura promove formações continuadas e fortalece qualificação dos profissionais da Educação

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nesta semana uma série de formações continuadas voltadas aos profissionais da rede municipal de ensino. As ações reforçam o investimento da Administração Municipal na qualificação dos educadores, no fortalecimento das práticas pedagógicas e na ampliação da educação inclusiva no município.

Uma das capacitações realizadas foi a formação do Programa Alfabetiza Juntos SP, sediada na EMEF “Mário Bianchi”, com a participação de cerca de 120 professores da rede municipal. O encontro teve como foco o aprimoramento das práticas pedagógicas relacionadas ao processo de alfabetização e ao desenvolvimento da aprendizagem nos anos iniciais da educação básica.

A Secretaria Municipal de Educação também promoveu uma formação específica para os profissionais da Educação Especial que atuam no Atendimento Educacional Especializado (AEE). O encontro aconteceu na EMEF “Professora Conceição Godoi Menuzzo” e abordou as novas diretrizes da Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, que garantem mais acessibilidade, inclusão e suporte aos alunos com deficiência dentro do ambiente escolar, além de orientar sobre a atuação dos profissionais de apoio nas unidades da rede municipal.

Participaram da capacitação 28 profissionais, entre estagiários, tutores e agentes de apoio que atuam diretamente no acompanhamento dos alunos da educação especial da rede municipal.

Outra importante ação desenvolvida foi a Formação Continuada Movimento Abraçar, realizada em parceria com a Terra Viva. O encontro reuniu aproximadamente 120 professores da Educação Infantil na EMEF e EJA “Maria Vicençotti”, promovendo reflexões, troca de experiências e práticas pedagógicas voltadas ao acolhimento, ao desenvolvimento infantil e ao fortalecimento do ambiente escolar.

A secretária municipal de Educação, Maracy Cristina Pavanello de Souza, destacou a importância da formação permanente dos profissionais da rede para garantir avanços na qualidade do ensino oferecido aos alunos do município.

“A formação continuada fortalece o trabalho desenvolvido dentro das nossas unidades escolares e contribui diretamente para uma educação mais preparada, inclusiva e eficiente. Investir na qualificação dos profissionais é investir no futuro das nossas crianças”, destacou a secretária.

A Administração Municipal segue promovendo ações de capacitação e valorização profissional, fortalecendo o ensino público municipal e ampliando as oportunidades de aprendizagem para os alunos da rede.