PREFEITURA PRORROGA PRAZO PARA PAGAMENTO DO ISS FIXO E DA TAXA DE LICENÇA

A Secretaria de Finanças de Jaguariúna informa que foi prorrogado o prazo para o pagamento da cota única e da primeira parcela da Taxa de Licença para Funcionamento e Publicidade (TLFP) e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) Fixo, referentes ao exercício de 2026.

Anteriormente previsto para vencer no dia 31 de março, o prazo foi estendido para o próximo dia 15 de abril, oferecendo mais tempo para que contribuintes possam se organizar e efetuar o pagamento.

A alteração das datas está prevista no Decreto Municipal nº 4.990, publicado na edição desta quarta-feira da Imprensa Oficial de Jaguariúna.

A Prefeitura orienta que os munícipes fiquem atentos aos novos prazos e, em caso de dúvidas, procurem os canais oficiais de atendimento do município.