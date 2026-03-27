Socorro registra morte por meningite e acende alerta na região

Casos também foram confirmados em Mogi Mirim e Mogi Guaçu, com suspensão de aulas como medida preventiva

A cidade de Socorro confirmou a primeira morte por meningite meningocócica em 2026. A vítima foi um homem de 52 anos, que apresentou os primeiros sintomas no início de março, chegou a ser internado, mas não resistiu e faleceu dois dias depois.

De acordo com a Vigilância em Saúde, todas as pessoas que tiveram contato próximo com o paciente passaram por quimioprofilaxia, procedimento preventivo que utiliza medicamentos para reduzir o risco de transmissão da doença.

Além do caso em Socorro, outras cidades da região também registraram ocorrências recentes de meningite, porém do tipo viral. Em Mogi Mirim, uma criança de 7 anos foi diagnosticada e já apresenta boa recuperação. Como medida de segurança, as aulas na unidade escolar foram suspensas temporariamente para higienização.

Já em Mogi Guaçu, foram confirmados quatro casos de meningite viral em unidades do distrito de Martinho Prado Júnior. A situação levou à suspensão das aulas em creches e escola da região por uma semana.

A meningite meningocócica, responsável pela morte em Socorro, é uma forma bacteriana mais grave da doença e pode evoluir rapidamente. Já a meningite viral costuma apresentar sintomas mais leves, com maior chance de recuperação.

Autoridades de saúde reforçam a importância de atenção aos sintomas e da busca por atendimento médico imediato em casos suspeitos.

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