PREFEITURA REALIZA DOAÇÃO DE MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS NESTA SEMANA DO MEIO AMBIENTE

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, realiza nesta semana a doação de mudas de diversas espécies nativas. Segundo o departamento, foram doadas mais de 100 mudas apenas nesta segunda-feira, dia 1º de junho, de espécies como ipê amarelo, ipê roxo, ipê branco, dedaleiro, pitanga, araçá, grumixama, oiti, entre outras.

A ação visa estimular o plantio de árvores e a ampliação das áreas verdes na cidade e integra a programação especial em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho. As atividades serão realizadas entre os dias 1º e 3 de junho e têm como objetivo incentivar a preservação ambiental, fortalecer a conscientização da população e apoiar os produtores rurais do município.

Além do mutirão de doação de mudas, que acontece de 1º a 3 de junho, no Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, também estão previstos o recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos, nesta terça-feira (2), das 8h às 15h. O objetivo é garantir o descarte correto desse material, contribuindo para a preservação do solo, da água e da saúde pública, além de reforçar a importância das práticas ambientalmente responsáveis no setor agrícola.

Já na quarta-feira (3) produtores rurais poderão participar do Mutirão de Atendimento do CAR (Cadastro Ambiental Rural), que acontecerá das 9h às 12h e das 13h às 15h, também no Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente. A ação será realizada em parceria com a CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) e oferecerá suporte e orientação aos produtores sobre regularização e atualização cadastral.

Foto: divulgação