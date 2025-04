Prefeitura renova 100% da frota do transporte coletivo Novos ônibus chegam com sistemas de ar-condicionado, wi-fi e poltronas estofadas

A Prefeitura de Mogi Mirim renovou 100% dos veículos da frota do transporte coletivo urbano na cidade. Composta por 17 carros, sendo dois reservas, e equipados com novos componentes tecnológicos, eles foram apresentados à população nesta quarta-feira (9), no Espaço Cidadão, durante a Feira Livre.

“São ônibus com mais qualidade, o que irá garantir mais segurança e conforto aos passageiros. Estávamos empenhados em garantir veículos mais novos e com melhorias tecnológicas”, destacou o prefeito Paulo Silva durante o evento, acompanhado pela vice-prefeita e chefe de Gabinete, Maria Helena Scudeler de Barros. Os vereadores João Victor Gaparini, Mara Choquetta e Marcos Antonio Franco, o Marcos Gaúcho também prestigiaram o encontro, onde também estiveram o secretário de Mobilidade Urbana, Paulo Tarso de Souza; o ouvidor municipal, Dirceu Paulino e o subprefeito de Martim Francisco, Moacir Genuário.

Na ocasião, o secretário de Mobilidade Urbana, Paulo Tarso de Souza, pontuou uma série de melhorias implementadas nos veículos. Dentre os avanços estão a instalação de sistemas de ar-condicionado e de GPS (Sistema de Posicionamento Global), além de elevador para deficientes. Os novos veículos oferecem poltronas no modelo estofados conforto distribuídas em 42 lugares, bem como a motorização Euro V, sistema que segue os padrões legais de limite de poluentes emitidos pelos veículos automotores.

Outro benfeitoria é a diminuição da idade média dos veículos, de cinco para três anos, sendo 13 deles, ano 2023, em circulação e dois na reserva para apoio ou eventuais emergências. Há ainda quatro câmeras de vigilância, sendo duas localizadas no interior do veículo e outras duas na parte externa, em que uma delas está na frente do veículo, mostrando a via. “Na prática, há ganhos para os passageiros, pois foram instaladas diversas melhorias nos ônibus. Este é o nosso objetivo”, concluiu o secretário da Pasta, Paulo de Tarso.