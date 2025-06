Soluções biológicas e novas genéticas de hortaliças são destaques da Hortinov, dia de campo da Biotrop & Sakata

Evento gratuito acontece de 25 a 27 de junho, paralelamente à Hortitec, com demonstrações práticas de bioinsumos e novas cultivares

Biotrop e Sakata promovem a 2ª edição da Hortinov, evento que compartilha conhecimento sobre soluções biológicas e em genética de hortaliças em um único lugar. Na ocasião, as empresas apresentarão os benefícios das novas tecnologias e demonstrarão as inovadoras soluções diretamente no campo. A Hortinov será realizada de 25 a 27 de junho, paralelamente à Hortitec, a mais importante exposição técnica de horticultura, cultivo protegido e culturas intensivas, que acontece anualmente em Holambra (SP).

A primeira edição da Hortinov, realizada em 2024, superou todas as expectativas dos organizadores do evento, levando mais de 1700 pessoas à visitação. Para a segunda edição, estão convidados produtores rurais, agrônomos, técnicos, distribuidores e demais participantes da cadeia produtiva de hortaliças. Os interessados podem se inscrever no site da Hortinov (hortinov.com.br) ou nos estandes de ambas as empresas na Hortitec. O evento oferecerá transporte gratuito, com trajeto de 15 minutos entre a Hortitec e o local das atividades, com saídas frequentes.

Elton Visioli, Gerente de Unidade de Negócios da Biotrop, destaca que a Hortinov mostra, na prática, os benefícios proporcionados pelos produtos biológicos na horticultura, que contribuem para o aumento da produtividade no campo, com respeito ao meio ambiente e às pessoas. “Os biológicos ganham a confiança dos agricultores safra após safra devido à eficácia e à rentabilidade que geram, além, é claro, de serem tecnologias sustentáveis e regenerativas.”, ressalta Visioli.

Segundo Heriton Felisbino, Gerente de Marketing da Sakata, “a sustentabilidade está na essência do nosso trabalho. Por meio do melhoramento genético convencional, desenvolvemos cultivares de hortaliças mais resistentes, que demandam menos insumos e defensivos, são mais produtivas, reduzindo o uso do solo, e apresentam alta concentração de nutrientes, promovendo saúde e bem-estar a quem consome. A Hortinov 2024 foi um sucesso ao conectar produtores com essas inovações. Em 2025, seguimos fortalecendo essa parceria com a Biotrop, oferecendo ao horticultor soluções modernas e sustentáveis, alinhadas ao nosso propósito de contribuir para uma vida mais saudável e sustentável”.

Os destaques da Biotrop na Hortinov

A Biotrop é líder em soluções biológicas e, na Hortinov, destaca seu portfólio de biofertilizantes, bioestimulantes e produtos para o biocontrole de pragas e doenças em hortaliças. Alguns destaques:

Biomagno: possui potente ação bionematicida e biofungicida em um único produto. Possui múltiplos modos de ação e amplo espectro de controle. Devido ao amplo espectro de ação, a solução pode ser usada para vários cultivos. O produto apresenta 24 meses de tempo de prateleira em uma formulação líquida, facilitando sua aplicação pelo produtor.

Biobrev Full: inseticida microbiológico com tecnologia inovadora, eficiente no controle das principais espécies de lagartas. Combate a Traça do tomateiro (Tuta absoluta).

Bombardeiro: biofungicida multissítio de amplo espectro, indicado para o controle das principais doenças foliares de final de ciclo. Pode ser aplicado preventivamente (assepsia inicial), é de fácil aplicação, potencializa o efeito dos fungicidas específicos no controle das doenças foliares, não causa fitotoxidade na planta e é seguro para o aplicador e para o meio ambiente.

Agrobiota: os participantes da Hortinov também conhecerão mais sobre Agrobiota, o serviço de análises metagenômicas da Biotrop, que analisa, além de aspectos físicos e químicos, informações minuciosas sobre os microrganismos presentes no solo, entendendo como interagem e influenciam a saúde e a nutrição das plantas.

Os destaques da Sakata na Hortinov

Tomate Saladete Indeterminado Da Vinci: se destaca por sua resistência ao Geminivírus, uma das principais viroses que afetam a cultura do tomate. Sua adaptabilidade às condições climáticas tropicais e seu bom desempenho, em campo aberto, fazem dele uma escolha muito assertiva entre os produtores.

Tomate Grape Indeterminado Sweet Heaven: sinônimo de rusticidade, adaptando-se de norte a sul do país em diferentes ambientes e níveis de tecnologia. Pode ser cultivado em campo aberto e cultivo protegido. Surpreende com uma colheita prolongada, mantendo seu rendimento e qualidade ao longo do tempo.

Porta-enxerto para tomate Contrattack: se destaca no segmento por sua excelente resistência à Ralstonia, uma das principais doenças que afetam a cultura. Além disso, promove um maior vigor vegetativo, aumento no calibre dos frutos e maior longevidade na colheita.

Porta-enxerto para tomate Robusto: é um material de vigor, que proporciona maior pegamento e aumento no calibre dos frutos, além de prolongamento do período de colheita.

Pimentão Retangular Verde Monalisa: lançamento que é uma obra-prima dos pimentões retangulares de campo aberto! Possui plantas rústicas, alta produtividade, excelente qualidade, pegamento sequencial de frutos e boa cobertura foliar. Os frutos de Monalisa têm peso médio de 300g.

Pimentão Lamuyo Dahra R: líder no mercado brasileiro, possui o maior potencial produtivo do segmento. Se diferencia na comercialização pela alta qualidade de frutos. Possui alta cobertura foliar, proporcionando ótima proteção dos frutos contra queimaduras de sol.

Alface crespa verde Ivy: é uma variedade que proporciona alto rendimento, uniformidade e resistência para cultivo o ano todo. Com alta crespicidade e resistência às oscilações climáticas, este lançamento traz plantas volumosas e alta durabilidade pós-colheita.

Alface crespa verde Valentina: é uma das variedades consagradas da Sakata, pois além de ser altamente produtiva, possui alto nível de resistência às principais doenças que atingem a cultura (como o LMV-II, míldio e Fusariose), e facilidade de comercialização pela sua qualidade visual, apresentando plantas de grande porte, com folhas compridas de cor verde brilhante.

Brócolis cabeça-única Avenger: de coloração verde-azulada, cabeças grandes, compactas e pesadas, o brócolis Avenger é a variedade destinada ao cultivo em temperaturas amenas preferida dos produtores de todo o continente sul-americano. Dentre os principais diferenciais estão: os floretes bem definidos e de granulação fina; a maior durabilidade pós-colheita, com manutenção da cor e da qualidade do produto por mais tempo; e a versatilidade na comercialização, que pode ser tanto in natura, quanto processado.

Couve-flor de meia-estação Pamela: uma variedade inovadora, desenvolvida para resistir às oscilações climáticas, proporcionando um cultivo seguro e de qualidade, mesmo em períodos críticos. Pamela, ou você ama, ou nunca plantou!

Cenoura Nantes de Verão Alanna: adaptada para semeadura na saída do verão (época de “transição”), com raízes cilíndricas, com ótimo fechamento de ponta, formato preferido pelo consumidor. Com coloração intensa, pele lisa e alto teor de betacaroteno, destaca-se pela alta produtividade e rendimento no lavador.

SERVIÇO:

Hortinov – Sustentável no DNA

Data: de 25 a 27 de junho de 2025

Horário: das 7h30 às 16h (última entrada)

Local: a apenas 15 minutos da Hortitec, com vans gratuitas saindo do estacionamento da feira. Para os que desejarem ir ao evento por conta própria, será disponibilizado um mapa de acesso após a inscrição.

Inscrições gratuitas!

Credenciamento e mais informações em: www.hortinov.com.br