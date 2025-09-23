Primavera 2025: Paisagismo em alta une flores, estilo e bem-estar na nova estação

Criar um espaço verde – seja em uma casa espaçosa ou em um apartamento compacto – está cada vez mais acessível. No Ceaflor, não faltam opções de plantas, flores, acessórios e estilos para transformar qualquer ambiente. O setor, que cresceu quase 10% em 2024, segue em alta, impulsionado pela valorização do paisagismo como elo entre natureza, bem-estar e decoração

Com a chegada da primavera, os jardins ganham protagonismo, repletos de verde e flores que convivem em harmonia. No Ceaflor, que celebra seis anos de funcionamento em 24 de setembro, esse movimento se intensifica. Reconhecido como o maior e mais completo mercado de flores, plantas e acessórios do Brasil, o espaço se consolidou como destino preferencial para quem busca variedade, qualidade e inovação.

Segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), o mercado nacional de flores e plantas ornamentais registrou um crescimento de 9,95% em 2024, em comparação com o ano anterior, alcançando um faturamento de R$ 21,23 bilhões. Esse avanço reflete o crescente interesse dos brasileiros pelo paisagismo, impulsionado por tendências como “casa acolhedora” e “portal de cura”, que conectam natureza, decoração, bem-estar e até pets.

“O Ceaflor é, sem dúvida, o mercado com maior oferta de flores e plantas voltadas ao paisagismo no país”, afirma Marcel Rodrigues Barbosa, paisagista da Allamanda Paisagismo. Segundo ele, a possibilidade de criar um canto verde em casa nunca esteve tão acessível ao consumidor em geral, independentemente do poder de compra. “O Ceaflor tem democratizado o acesso ao paisagismo”, destaca Marcel, impressionado com a diversidade de produtos, que vão de plantas nativas, frutíferas e ornamentais a cactos, temperos e suculentas, além das gramas e dos substratos, que completam os projetos paisagísticos.

O paisagista também ressalta a liberdade criativa como marca do paisagismo contemporâneo. “Hoje não há regras rígidas como antigamente. Jardins verticais, tetos verdes, lagos ornamentais… tudo é possível, desde que reflita o gosto, a realidade de cada pessoa e seja criado por um profissional”, explica. Ele alerta, no entanto, que o paisagismo ainda precisa ser reconhecido como parte essencial do projeto de uma casa ou apartamento, previsto no orçamento. “Infelizmente, muitos bancos não o consideram no financiamento. Mas o paisagismo é a moldura da casa, onde as plantas completam o cenário”, afirma.

Em tempos de escassez hídrica, Marcel destaca a importância da irrigação inteligente, que fornece à planta a água necessária, de forma automatizada. “Um bom sistema não desperdiça água. Pelo contrário: permite criar jardins diversos, com uso racional”, pontua. Para quem não pode investir em automação, a dica é apostar em plantas xerófitas, que sobrevivem por conta própria, e respeitar as necessidades naturais de cada espécie.”

Alguns destaques da primavera

Todos os anos, na primavera, algumas variedades invadem o mercado ampliando ainda mais o rol produtos ofertados. A chegada da Floricultura Úrsula, do Rio Grande do Sul, ao Ceaflor, por exemplo, trouxe espécies que vêm chamando a atenção do mercado, como as rosas trepadeiras amarelas e os gerânios perfumados.

Entre as frutíferas, destaque para a Romã branca, a Lichia maior que a comum e sem sementes, e a amora gigante que não mancha as mãos, todas com frutos muito doces que certamente irão encantar os consumidores.

Ceaflor é case de sucesso

Comemorando seis anos em 24 de setembro, o Ceaflor tem muitos motivos para celebrar o aniversário e mais uma Primavera. Consolidado como o maior mercado de flores, plantas e acessórios para floricultura, paisagismo e decoração do Brasil, o empreendimento foi decisivo para elevar a participação da região de Holambra no mercado nacional de 48% para quase 70%.

Fruto da iniciativa de um grupo de empresários e produtores experientes, o Ceaflor movimenta a economia local com 1.600 empregos diretos e diversos postos indiretos em sítios e empresas representadas. Com 946 boxes em funcionamento, o mercado se destaca pela variedade de produtos cultivados em diferentes regiões do país — São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Embora o foco principal seja o atacado, atendendo garden centers, supermercados, floriculturas e empresas de paisagismo e decoração de eventos, o Ceaflor também abre suas portas ao público varejista, o que amplia ainda mais seu alcance e importância para o setor.