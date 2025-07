Primeira-dama de Posse participa de encontro com o Fundo Social do Estado

A primeira-dama de Santo Antônio de Posse, Silvana Pinck Cortez, participou nesta terça-feira (15) de um encontro no Palácio dos Bandeirantes, promovido pela primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas. A reunião marcou o encerramento do segundo ciclo do programa Caminho da Capacitação e reuniu primeiras-damas de seis municípios da região.

Durante o encontro, cada cidade apresentou um balanço local do programa, com dados sobre inscritos, matriculados e pessoas encaminhadas ao mercado de trabalho. Silvana representou o município de Santo Antônio de Posse e participou da escuta ativa promovida pelo Estado, reforçando o compromisso local com a qualificação profissional da população.

O programa Caminho da Capacitação oferece cursos gratuitos em carretas adaptadas como salas de aula itinerantes e já formou quase 2 mil alunos em 29 municípios paulistas. A iniciativa integra o SuperAção SP, ação do Governo do Estado que visa retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.

Além de Santo Antônio de Posse, participaram do encontro representantes de Holambra, Jaguariúna, Paulínia, Pedreira e Sumaré.