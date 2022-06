Primeira festa junina no Galleria Shopping resgata uma tradição popular

Com barracas de comidas típicas, brincadeiras, quadrilha e atrações musicais, evento montado no estacionamento do shopping terá acesso gratuito ao público

Com um arraial para ficar na história dos festejos populares de Campinas, o Galleria Shopping foi escolhido pela primeira vez como sede de uma grande Festa Junina. De 3 a 5 de junho (sexta a domingo), em uma área ampla do estacionamento do centro de compras, barracas de comidas típicas do Nordeste e de brincadeiras juninas fazem a alegria do público, que tem acesso gratuito ao evento. Durante todo o final de semana, a diversão é garantida com bandas de forró, duplas sertanejas e grupos infantis que se revezam no palco montado para a festa. Na ação social do evento, há duas barracas destinadas a ONGs. No domingo, está programada uma feira de adoção de animais.

A Festa Junina no Galleria Shopping marca a realização de um grande acontecimento na cidade após a flexibilização das restrições das medidas sanitárias impostas pela Covid-19. “O evento é muito desejado pelo público, que há muito tempo ansiava por uma festa como esta. Hoje, experimentamos a diversão com mais segurança em tempos de pandemia”, afirma o organizador João Paulo Silva.

Diversão, aliás, é o que não vai faltar na Festa Junina. No evento, os organizadores resgatam brincadeiras tradicionais como pescaria e argola. Aulas de dança também fazem parte da programação. Em tempos de aplicativos de namoro, a festa reedita a brincadeira do Correio Elegante.

A quadrilha é um dos pontos altos do evento. “Não existe festa junina sem quadrilha e, por isso, o público não perde por esperar uma coreografia caprichada com participantes vestidos a caráter para manter viva a tradição de uma das danças folclóricas mais populares do Brasil”, destaca Silva.

Enquanto se delicia com os tradicionais quitutes juninos nas áreas equipadas para as degustações, a plateia tem a oportunidade de assistir aos shows programados para o fim de semana. “Tivemos o cuidado de montar uma agenda bem diversificada”, afirma o organizador. “Teremos duplas sertanejas, bandas de forró e muito mais”, completa.

Como ação social, os organizadores destinam duas barracas a Organizações Não Governamentais (ONGs) ou entidades assistenciais do município, que poderão gerar recursos no evento para a manutenção dos trabalhos das associações.

No domingo, a Festa Junina reserva um espaço para a realização de uma feira de doação de animais.

Com a proposta de fazer uma festa para a família, a organização do evento também preparou um espaço kids completo, com várias brincadeiras. “Da padronização das barracas às atrações artísticas, tudo foi pensado para que a Festa Junina no Galleria Shopping tenha um capítulo de honra na história dos festejos populares de Campinas”, finaliza João Paulo Silva.

SERVIÇO

Festa Junina

Estacionamento do Galleria Shopping

Av. Bailarina Selma Parada, 505 – Jardim Nilópolis, Campinas (SP)

Horários

Sexta-feira (03/06), das 17h às 22h

Sábado (04/06), das 11h às 22h

Domingo (05/06), das 11h às 20h

Atrações

Sexta-feira, 3 de junho

Maria Lua (forró)

Das 19h às 20h

Das 20h30 às 21h30

Sábado, 4 de junho

Aula de dança

Às 14h

Forró Di Casa (forró)

Das 15h às 16h

Das 16h30 às 17h30

Caio Fonseca (sertanejo)

Das 19h às 20h

Das 20h30 às 21h30

Domingo, 5 de junho

Aula de dança

Às 14h

Pamela Paz e Denilson (sertanejo)

Das 15h às 16h

Das 16h30 às 17h30

Baião de Rua (forró)

Das 19h às 20h

Das 20h30 às 21h30