RBC/CCS Conquista Duas Vitórias e Mantém Liderança no Sub-15 da Liga Metropolitana

Time sorocabano segue invicto e mostra evolução no campeonato sob comando de Rafael Araújo

O time RBC/CCS – Rafael Babby Academy/Clube de Campo Sorocaba – manteve a liderança no Campeonato Sub-15 Feminino da Liga Metropolitana de Basquete (LMB) ao vencer seus dois jogos no domingo (8 de junho), válidos pela segunda etapa da competição.

Comandadas pelo técnico Rafael Araújo, conhecido como Babby, as atletas superaram o anfitrião Cosmópolis por 34 a 9 e derrotaram o Clube Atlético Valinhense por 26 a 20. Com os resultados, o time soma quatro vitórias consecutivas – duas na primeira etapa e outras duas na segunda – e lidera a classificação geral.

“Vencemos os dois jogos, com as meninas rendendo bem e demonstrando crescimento. Seguimos com uma campanha favorável, mas o mais importante é perceber a evolução dessas garotas que estão se dedicando bastante nos treinamentos”, destacou Babby.

Restam ainda duas etapas para encerrar a competição, com jogos a serem disputados em Sorocaba e Itatiba. “Estamos aguardando a definição da Liga Metropolitana, mas ainda teremos duas etapas. Vamos seguir trabalhando para manter o quadro evolutivo e chegar preparado na próxima disputa”, completou o treinador, ex-jogador da NBA e da Seleção Brasileira.

Foto: Divulgação/RBA