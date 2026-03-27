Primeiro Baile para Todas as Idades do ano promete noite de muita animação

Animação é o que não vai faltar no Baile para Todas as Idades, promovido pela Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O evento acontece no dia 11 de abril, a partir das 20h, no Centro Múltiplo do Idoso.

A trilha sonora da noite ficará por conta da Banda Sóciu’s, que apresenta um repertório diversificado para reunir diferentes gerações em um ambiente de lazer, dança e convivência.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Silvana Pinck Cortez, destaca que a proposta é fortalecer a integração entre os moradores. “Queremos proporcionar momentos de alegria e incentivar o convívio entre as famílias de Santo Antônio de Posse”, afirmou.

Já tradicional no município, o baile reúne grande público e se consolidou como uma opção de entretenimento para todas as idades.

Os ingressos estão à venda por R$ 25. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3896-2436.