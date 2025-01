Primeiro dia de curso formativo para novos guardas municipais é realizado em Cosmópolis

Nesta sexta-feira (17), a Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, deu início ao curso formativo destinado aos novos recrutados para a Guarda Municipal.

O curso foi realizado no Auditório 15 de Outubro, na Escola Educador Paulo Freire, com a participação de 32 novos integrantes, incluindo duas mulheres. Esses novos guardas serão preparados para atuar em diversas áreas e atender às necessidades da segurança do município.

Destaca-se o constante aprimoramento da Secretaria Municipal de Segurança nos últimos anos, refletido em melhores índices municipais de segurança, tanto em relação à região quanto ao Estado. Isso tem sido possível por meio de investimentos em novos cursos, armamentos modernos, sistemas avançados de monitoramento e outras iniciativas.

O evento contou com a coordenação da Secretária Municipal de Segurança, Lilian Alves Sant’Anna, e do ex-secretário e atual vereador Fábio Louro, que também fazem parte da equipe instrutora do curso.