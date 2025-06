Grêmio Holambra conquista título do Campeonato Municipal de Futsal

Time venceu o Fênix na final por 7 a 3 e levou a taça após grande campanha

O Grêmio Holambra venceu o Fênix nesta sexta-feira, dia 6 de junho, por 7 a 3 e foi o grande vencedor do Campeonato Municipal de Futsal. A final foi realizada no Ginásio de Esportes e contou com show de pagode com o Grupo Pura Opção.

A competição contou com 14 equipes, compostas por atletas nascidos até 2010. Os confrontos começaram em 14 de abril.

“Foi um jogo de alto nível, disputado com garra, respeito e muito talento. Todos estão de parabéns pelo desempenho dentro de quadra e, acima de tudo, pela dedicação ao longo de toda a competição”, disse o diretor municipal de Esportes, Pedro Paoliello. “Este torneio é uma oportunidade de integração, de incentivo ao esporte e de fortalecimento dos laços da nossa comunidade.”

Ele ainda explica que Yuri Gavião, do Imigrantes, foi o artilheiro da competição. Raphael Silva, do Grêmio Holambra, o melhor goleiro. Rodrigo Rocha, também do Grêmio, foi o melhor da final e Matheus Nunes, da equipe vencedora, o melhor jogador do torneio. Assim como o time campeão e o vice, eles receberam troféus e medalhas.