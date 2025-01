Primeiro Feminicídio de 2025 é Registrado em Campinas

O primeiro caso de feminicídio da região de Campinas em 2025 ocorreu na tarde desta segunda-feira (6), em Campinas. Sandra Regina Mercadante, de 49 anos, foi encontrada morta em sua residência, com pelo menos 10 marcas de facadas. O principal suspeito é seu companheiro, com quem mantinha um relacionamento há cinco anos.

A Guarda Municipal foi acionada pela irmã da vítima, que estranhou o fato de Sandra não ter comparecido ao trabalho. Ao chegar à casa do casal, a irmã encontrou o corpo e acionou as autoridades. Segundo informações da GM, o companheiro da vítima não estava no local e permanece foragido. Na residência, foi localizada uma bicicleta que, segundo a irmã de Sandra, pertence ao suspeito.

As investigações estão em andamento pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias do crime e localizar o autor. Este feminicídio ressalta a urgência de políticas públicas e ações preventivas para combater a violência contra a mulher, um problema que continua ceifando vidas em nossa sociedade.

Se você ou alguém que conhece está em situação de violência, procure ajuda pelo 180 ou pelas Delegacias de Defesa da Mulher.

Fonte Cidade On