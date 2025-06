Mirlene Picin vence prova feminina de 10km na ICA RUN 2025

Atleta de Mogi Mirim conquista título com mais de 3 minutos de vantagem sobre segunda colocada

A atleta Mirlene Picin conquistou o título geral feminino da prova de 10km da ICA RUN 2025, realizada no último dia 14 de junho, em Mogi Mirim (SP). Com o tempo de 44 minutos e 17 segundos, Mirlene se destacou entre as corredoras e venceu com mais de três minutos de vantagem em relação à segunda colocada.

A competição reuniu 365 atletas entre homens e mulheres nas categorias de 5km e 10km. Também foram realizadas provas de 5km de caminhada e a tradicional corrida kids. O número total de participantes na caminhada não foi divulgado pela organização.

A atleta contou com o patrocínio de Cortag Brasil, Mauricio de Sousa Produções, Hospital 22 de Outubro, Syrius Medical Group, Marangoni Meiser, TM Racing Motos Brasil, Mediphacos e Visafran. O evento também teve apoio da Agência Theodoro Jr.

Imagens: Arquivo pessoal