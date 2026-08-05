Procurado por estupro de vulnerável é preso pela PM em Jaguariúna

Homem foi localizado em uma residência na Chácara Panorama após denúncia recebida pela Polícia Militar

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira, 5 de agosto, em Jaguariúna.

Segundo a corporação, os policiais foram acionados após receberem uma denúncia de que o procurado estaria em uma residência na região da Chácara Panorama.

No local, a equipe foi atendida pelo próprio homem, que foi informado sobre a denúncia. Durante a consulta aos sistemas policiais, os agentes confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto.

De acordo com a Polícia Militar, a ordem judicial estabelece o cumprimento da pena até 2036.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Jaguariúna, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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