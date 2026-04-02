Qualidade da água em Holambra é atestada por mais de 22 mil análises por ano

Monitoramento contínuo acompanha indicadores de potabilidade do sistema de abastecimento operado pela Águas de Holambra

Manter a qualidade da água fornecida à população dentro dos padrões de potabilidade exige controle e acompanhamento contínuos. Em Holambra, mais de 22 mil análises laboratoriais foram realizadas ao longo de 2025, certificando que a água é segura para o consumo. Os testes fazem parte da rotina operacional da Águas de Holambra e os resultados estão disponibilizados no Relatório Anual de Qualidade da Água. Esse trabalho diário garante que o recurso que chega à população atenda aos padrões de qualidade estabelecidos pela legislação brasileira e pelas portarias do Ministério da Saúde.

“Nossa equipe realiza milhares de análises mensais para assegurar a qualidade da água em Holambra, e conta com laboratórios certificados que validam esses resultados”, destaca Daniel Mantovani, diretor-presidente da concessionária. “Este relatório reflete nosso compromisso com a cidade nestes 10 anos de atuação. Focamos também na segurança hídrica, investindo na modernização da captação e em obras para ampliar nossa reserva de água. Nosso planejamento segue para que a cidade continue crescendo com infraestrutura de saneamento adequada para os próximos anos”.

Entre os principais indicadores avaliados estão a turbidez, que mede a transparência da água; o pH, responsável por indicar a acidez; além dos níveis de cloro e flúor. Também são realizados exames microbiológicos, garantindo que a água esteja própria para consumo.

Transparência no abastecimento por meio da tecnologia

Além do monitoramento técnico, a concessionária também disponibiliza informações sobre a qualidade da água à população. “Para tornar esse processo ainda mais transparente, instalamos os Pontos de Controle de Qualidade (PCQs) que permitem a qualquer morador ler um QR Code com o celular e verificar na hora a qualidade da água daquele local. É uma ferramenta que coloca a informação técnica de forma simples e direta na mão do cliente, reforçando nossa responsabilidade com a cidade”, explica Josiane Santos, gerente executiva da Águas de Holambra.

Os totens estão instalados em regiões estratégicas do município, como a Rua Laranjeiras, no Camanducaia; a Praça Maria Moraes, no Santo Antônio; a Praça da Bíblia, no Imigrante; a Avenida das Tulipas, no Jardim Holanda; e a Praça da Matriz, no Centro.

O relatório completo da qualidade da água está disponível para consulta no site oficial da concessionária (www.aguasdeholambra.com.br) e os dados mensais também são divulgados nas faturas de água.