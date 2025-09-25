Quando a Tosse do Pet Merece Atenção?

Nem toda tosse é um sinal simples de irritação. Em cães e gatos, tossir pode indicar desde um incômodo passageiro até doenças mais sérias que exigem tratamento imediato. Saber observar os sinais e entender o contexto pode fazer toda a diferença para a saúde do seu companheiro.

Uma das causas mais comuns é a traqueobronquite infecciosa, conhecida como “tosse dos canis”. Essa condição é altamente contagiosa, especialmente em ambientes com muitos animais, como pet shops, praças e hotéis. Ela provoca uma tosse seca, semelhante a um engasgo, seguida muitas vezes da excreção de uma gosma branca, que pode ser confundida com outras causas.

Também existe a tosse cardiogênica, que ocorre por consequência de doenças no coração, principalmente em cães idosos ou raças predispostas, como Cocker Spaniel, Poodle e Boxer. Nesse caso, o coração aumenta de tamanho e comprime estruturas respiratórias, provocando uma tosse persistente, geralmente pior à noite ou após esforço. Muitas vezes, essa tosse é acompanhada de cansaço, dificuldade para respirar e até desmaios.

Outro fator comum é o colapso de traqueia, muito presente em cães de pequeno porte, como Spitz e Yorkshire. Essa condição provoca uma tosse seca em “guincho” e é agravada por excitação, puxões no pescoço ou calor. Já em gatos, quadros como asma felina ou presença de bolas de pelo também devem ser considerados como causas.

Caro Leitor, você deve ficar atento: tosses frequentes, com secreção, ruídos ao respirar, cansaço fácil ou alteração no comportamento são sinais de que algo está errado. Em vez de esperar passar ou medicar por conta, o ideal é buscar avaliação veterinária o quanto antes.

E, claro, se houver dúvidas, o Clube Buddy oferece acompanhamento contínuo e suporte direto com o veterinário. Assim, você não precisa esperar o quadro agravar, pode agir logo no primeiro sintoma e garantir qualidade de vida ao seu Pet Amado.



Dra Cinthia Murias

Médica Veterinária CRMV 27.622/SP

Buddy Clube de Saúde para Pets Instagram: @planobuddy www.buddyvetclub.com

(19) 99655-4114