Quarta edição do Pedreira Digital chega para apoiar pequenos negócios na jornada digital

O Sebrae-SP promove entre os dias 4 e 8 de agosto, a 4ª Edição do Pedreira Digital, uma semana de aprendizado prático para impulsionar as vendas usando marketing digital e inteligência artificial para micro e pequenas empreendedores da cidade e região. A ação é realizada em parceria com a Prefeitura Municipal de Pedreira, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Urbano, além da Associação Comercial e Empresarial de Pedreira (ACEP).

Taís Camargo, consultora de negócios do Sebrae-SP, explica que o evento chega com uma programação composta por cursos presenciais com atividades práticas e atendimentos individualizados e voltada para Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs) que desejam vender mais, modernizar suas estratégias e se destacar no mercado com o uso de ferramentas digitais acessíveis.

“Percebemos que muitos pequenos negócios têm produtos e serviços incríveis, mas ainda enfrentam desafios na hora de se posicionar no mundo digital. Uma boa foto, um vídeo de qualidade, marcar presença em marketplaces. Tudo isso ajuda a atrair o cliente certo. E mais do que estar nas redes, é preciso entender o comportamento do público e usar as estratégias certas. No Pedreira Digital, vamos apoiar os empreendedores justamente nisso: como vender mais entendendo melhor quem está do outro lado da tela”, explica a consultora.

“O Pedreira Digital é uma iniciativa transformadora para os empreendedores da nossa cidade. Ele oferece conhecimento prático, ferramentas digitais e oportunidades reais de crescimento para os pequenos negócios, que são a base da nossa economia. A parceria com o Sebrae Aqui, o Sebrae Campinas e a ACEP é essencial para o sucesso desse projeto. Juntos, estamos promovendo um ambiente de inovação, capacitação e fortalecimento do empreendedorismo local. A Prefeitura de Pedreira tem orgulho de apoiar ações como essa, que conectam nossos empreendedores ao futuro”, finaliza Éder Geraldo Alves, Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico.

“A parceria entre a ACEP, o Sebrae-SP e a Prefeitura Municipal na realização da 4ª edição do Pedreira Digital reforça nosso compromisso em oferecer ferramentas e orientações práticas para impulsionar o crescimento do pequeno empresário e, como consequência, fortalecer a economia de Pedreira”, afirma Luciano Aparecido Geraldo Alves, presidente da ACEP.

Programação

4 de agosto | 19h às 22h – Curso Presencial

Como Aumentar Suas Vendas com Marketing Digital e Inteligência Artificial

Identificar seu público e criar personas; utilizar ferramentas digitais e IA para vender mais; criar conteúdo com apoio do ChatGPT; montar um plano de postagens e ações para 30 dias.

5, 6 e 8 de agosto | 19h às 22h – Atendimento Presencial na ACEP

“No Meu Caso” – Orientação Personalizada

Atendimentos individuais para entender a realidade de cada empresa e oferecer soluções práticas para os seus desafios.

7 de agosto | 19h às 22h – Curso Presencial

Fotos Comerciais e Descrição de Produtos com Inteligência Artificial

Melhore a apresentação dos seus produtos com técnicas de foto e vídeo com o celular e cenários e redação de descrições de produtos.

SERVIÇO

4ª edição do Pedreira Digital

Data: 4 a 8 de agosto

Horário: 19h às 22h

Local: Auditório da Associação Comercial e Empresarial de Pedreira – ACEP (Rua Mario Zarpelon, 279 – Jardim do Triunfo, Pedreira/SP)

Inscrições: https://bit.ly/pedreiradigital4 *

* São limitadas a dois participantes por CNPJ