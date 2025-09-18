QUITEI MEU IMÓVEL, E AGORA?

A aquisição de um imóvel próprio é, para muitos brasileiros, a concretização de um grande sonho. Após anos de financiamento junto a bancos, construtoras ou até particulares, a última parcela finalmente é paga. Surge então a dúvida: o que fazer depois de quitar o imóvel? É justamente nesse momento que muitas famílias se descuidam, correndo o risco de enfrentar problemas futuros relacionados à propriedade e até ao direito sucessório.

A importância da escritura e do registro.

A quitação das parcelas do financiamento ou do contrato de compra e venda não significa, por si só, que o imóvel já está formalmente em nome do comprador.

É essencial verificar se há escritura pública (nos casos em que não se trata de alienação fiduciária em garantia) e, sobretudo, se o bem está devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis.

O registro é o ato que confere a propriedade. Sem ele, o comprador é apenas possuidor, ficando vulnerável a litígios e sem a plena segurança jurídica.

Alienação fiduciária e a baixa da garantia.

Nos financiamentos bancários, a modalidade mais comum é a alienação fiduciária. Nesse caso, o imóvel permanece registrado em nome do comprador, mas com uma cláusula de garantia em favor da instituição financeira.

Após a quitação, o banco deve emitir o termo de quitação e providenciar a baixa da alienação fiduciária no cartório. Esse passo é indispensável: enquanto a baixa não é averbada, o imóvel continua vinculado ao banco, impossibilitando a livre disposição, venda ou mesmo utilização como garantia em outro negócio.

Regularização documental.

Além do registro da quitação, é importante analisar a matrícula do imóvel e verificar se há algum ônus ou restrição, como penhoras, hipotecas anteriores ou ações judiciais. Muitas vezes, tais entraves só são percebidos quando a família tenta vender o bem.

Nesse cenário, o acompanhamento de um advogado é recomendável, garantindo que toda a documentação esteja em ordem.

Reflexos no direito de família e sucessões.

A formalização da propriedade também é fundamental sob a ótica do direito de família e sucessões.

Planejamento sucessório: um imóvel quitado e devidamente registrado pode ser incluído em inventário, partilha ou até objeto de doação em vida, com reserva de usufruto.

Regime de bens no casamento ou união estável: a regularização assegura clareza quanto à meação do cônjuge ou companheiro.

Proteção patrimonial: sem o registro adequado, os herdeiros podem enfrentar discussões judiciais prolongadas para comprovar a titularidade do bem.

Próximos passos para o proprietário.

Depois de quitar o imóvel, recomenda-se:

Solicitar ao banco ou à construtora o termo de quitação;

Levar o documento ao Cartório de Registro de Imóveis para registrar a baixa da garantia;

Conferir a matrícula do imóvel atualizada;

Guardar todos os comprovantes de pagamento e documentos;

Considerar, com orientação jurídica, estratégias de planejamento sucessório para evitar conflitos familiares futuros.

Quitar um imóvel é motivo de comemoração, mas também exige cautela para que o sonho da casa própria se traduza em segurança jurídica e patrimonial. Somente com a escritura e o registro devidamente atualizados o comprador passa a ser, de fato, proprietário pleno.

Assim, o passo seguinte à quitação deve ser a regularização documental, garantindo não apenas tranquilidade imediata, mas também proteção para as próximas gerações.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dr. Caius Godoy, Advogado Especialista em Holdings Familiares. Presidente da Comissão de Cultura, Mídia e Entretenimento da OAB Jaguariúna.

e-mail: caius.godoy@adv.oabsp.org.br