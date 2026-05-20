Região de Campinas entra em alerta para tempestades e queda nas temperaturas nos próximos dias

Frente fria e avanço de massa de ar polar devem provocar chuva frequente, ventos fortes e sensação de frio em diversas cidades da região

A região de Campinas deve enfrentar uma sequência de dias com chuva, ventos e temperaturas mais baixas ao longo desta semana. De acordo com informações meteorológicas, a mudança no tempo ocorre após o avanço de uma frente fria pela costa paulista, aliado à atuação de uma massa de ar polar sobre o estado.

A combinação entre ar frio, umidade vinda do oceano e circulação marítima mantém o céu encoberto e favorece pancadas de chuva frequentes, rajadas de vento e sensação térmica mais baixa em diversas cidades da Região Metropolitana de Campinas.

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades válido até a manhã de quinta-feira (21). Entre as áreas afetadas estão Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, Bauru, Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Sul Paulista.

A previsão aponta possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros por dia. Também há previsão de ventos entre 40 e 60 quilômetros por hora e risco de queda de granizo em alguns pontos.

Segundo os meteorologistas, a sensação de frio deve permanecer durante vários dias devido à grande quantidade de nuvens, o que dificulta a elevação das temperaturas. Em cidades da região, as mínimas devem ficar entre 14°C e 16°C nos próximos dias, enquanto as máximas não devem ultrapassar os 25°C.

A previsão indica ainda que a chuva pode voltar a ganhar força durante o próximo fim de semana por causa da atuação de um cavado meteorológico, aumentando novamente as condições para temporais.

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