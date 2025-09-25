Responsabilidade dos Pais na Era Digital

O mundo digital entrou definitivamente em nossas casas, mas com ele vieram riscos invisíveis. Hoje, crianças e adolescentes substituíram brincadeiras em praças e ruas por jogos online e redes sociais. Essa realidade exige atenção redobrada dos pais, pois a internet, embora pareça segura dentro do lar, pode expor os filhos a situações graves.

Um dos principais problemas é o abandono digital: deixar os filhos horas conectados sem supervisão. Essa prática configura negligência prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente e pode trazer consequências jurídicas sérias.

Outro risco é o oversharing, quando os próprios pais expõem excessivamente a vida dos filhos nas redes sociais, publicando fotos, rotinas e dados pessoais. Além de colocar em risco a intimidade, essa conduta pode caracterizar constrangimento ilegal.

Há ainda o fenômeno conhecido como feed zero, comum entre adolescentes que mantêm perfis vazios por insegurança. Esse comportamento sinaliza fragilidade emocional e exige acompanhamento dos pais e, se necessário, apoio psicológico.

A legislação brasileira é clara: a Constituição Federal, o Código Civil e o ECA determinam que os pais têm o dever de sustento, guarda e educação, o que inclui a supervisão digital. O descumprimento pode resultar em indenizações civis, multas, responsabilização criminal e até perda do poder familiar em casos graves.

Mais do que cumprir a lei, os pais devem lembrar que a maior perda não está nas penalidades jurídicas, mas no afastamento afetivo dos filhos para um mundo virtual perigoso e obscuro. A proteção integral exige presença, diálogo e fortalecimento dos vínculos familiares.

Dra. Telma E. Frare Baroni – Advogada, Comissão de Direito e Processo Civil