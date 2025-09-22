Rodada do Internúcleos de Futsal agita fim de semana em Jaguariúna

Disputas das categorias sub-12 e sub-14 do Programa Primeiros Passos reuniram atletas e famílias no Parque Américo Tonietti

No último sábado, dia 20, o Parque Américo Tonietti (Roseira de Baixo) foi palco de mais uma movimentada rodada do Torneio Internúcleos de Futsal do Programa Primeiros Passos realizado pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Jaguariúna.

As disputas movimentaram as categorias sub-12 e sub-14 e contaram com a presença de pais, familiares e professores. Confira os resultados:

Sub-12

Azulão 2 x 3 Roseira, Serra Dourada “A” 0 x 2 São José, Serra Dourada “C” 1 x 9 Nova Jaguariúna e Florianópolis 9 x 2 Serra Dourada “B”.

Sub-14

Roseira 5 x 2 Serra Dourada “C”, Florianópolis 6 x 2 Nova Jaguariúna “A”, São José 8 x 0 Serra Dourada “B”, Azulão “B” 0 x 4 Azulão “A” e Serra Dourada “A” 3 x 0 Nova Jaguariúna “B”.

Depois dessa rodada, a classificação do sub12 no Grupo A tem o Florianópolis na liderança com 6 pontos. No Grupo B, Roseira e São José dividem as primeiras posições com 9 pontos cada.

No sub-14, Grupo A, três equipes com 9 pontos: Roseira, Florianópolis e Serra Dourada A. No Grupo B, o Azulão “A” é líder isolado com 6 pontos.

