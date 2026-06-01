ROMU de Artur Nogueira participa de ação que apreende pasta base de cocaína em Conchal

Veículo suspeito de envolvimento em roubo a residência foi localizado com placa adulterada e droga no interior

Uma ação conjunta da ROMU de Artur Nogueira, ROMU de Engenheiro Coelho e Guarda Civil Municipal de Conchal resultou na apreensão de aproximadamente 820 gramas de pasta base de cocaína na última sexta-feira, dia 30, em Conchal.

De acordo com o registro da ocorrência, as equipes realizavam diligências relacionadas a um roubo a residência, após receberem imagens que mostravam suspeitos utilizando um veículo semelhante a um Fiat Uno de cor escura, com um amassado na tampa traseira.

Durante a análise de câmeras de monitoramento instaladas em vias de acesso e saída próximas ao local do crime, os agentes identificaram um automóvel com as mesmas características circulando com uma placa que, ao ser consultada, pertencia a um Volkswagen Fusca, levantando suspeita de adulteração.

Após novas verificações, os agentes identificaram a placa correta, pertencente a um Fiat Uno verde registrado em Conchal. Com o apoio do sistema de monitoramento, foi possível acompanhar o deslocamento do veículo até o município.

As equipes iniciaram buscas e localizaram o automóvel estacionado e aberto no bairro Visconde de Indaiatuba, em Conchal. Segundo a ROMU, havia indícios de que o condutor teria abandonado o carro ao perceber a aproximação das viaturas.

Durante a vistoria no interior do veículo, os agentes encontraram um tijolo de pasta base de cocaína pesando cerca de 820 gramas.

Um indivíduo que estava nas proximidades foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Após ser identificado, ele foi liberado.

O veículo foi apreendido e removido por guincho. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial em Araras, que ficará responsável pela investigação e demais providências cabíveis.

Fonte: ROMU de Artur Nogueira

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