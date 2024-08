Rota das Bandeiras realiza Operação Especial de Tráfego para o Unicamp de Portas Abertas

Evento deste sábado, 17, no campus da Universidade, deve reunir 56 mil alunos

Uma Operação Especial de Tráfego será realizada pela Concessionária Rota das Bandeiras neste sábado, 17 de agosto, nas imediações do distrito de Barão Geraldo, em Campinas, por conta da 19ª edição do Unicamp de Postas Abertas (UPA)

São aguardados mais de 56 mil alunos no campus da Universidade. O evento terá início às 9h. Inscreveram-se 880 escolas de todo o Estado de São Paulo e de cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. As visitas individuais ou em famílias/grupos de amigos estão liberadas, sem necessidade de inscrição prévia. A UPA é o maior evento da Unicamp voltado à comunidade externa e atrai estudantes interessados em conhecer os cursos de graduação oferecidos pela Universidade e sua infraestrutura, formada por laboratórios, bibliotecas, centros de pesquisa e espaços de convivência, além de projetos e serviços.

Equipes de tráfego da Rota das Bandeiras, concessionária que administra o Corredor Dom Pedro de rodovias, estarão posicionadas estrategicamente em pontos das rodovias Prof. Zeferino Vaz (SP-332) e D. Pedro I (SP-065) para orientar o trânsito. A movimentação também será monitorada pelas câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO).

“Atuaremos no gerenciamento do trânsito, tanto na entrada via distrito de Barão Geraldo, como no acesso pela avenida Guilherme Campos, na altura do km 137 da D. Pedro I. Caso necessário, serão feitos bloqueios nas vias para garantir o deslocamento de estudantes para o campus. Nas últimas edições, no entanto, não foi necessária qualquer alteração no tráfego e, apesar do grande volume de veículos em deslocamento para a universidade, não houve lentidão”, diz o coordenador de Operações da Rota das Bandeiras, Murilo Perez.

Os motoristas que desejarem mais informações deverão entrar em contato com a Rota das Bandeiras por meio do telefone 0800-770-8070. A ligação é gratuita e o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da Concessionária funciona 24 horas.