Mogi Mirim lança aulas gratuitas de futebol feminino com turmas organizadas por idade

Iniciativa da Sejel busca estimular a prática esportiva e a participação feminina no município

A partir do dia 23 de junho, a Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Sejel (Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer), começará a oferecer aulas de futebol voltadas exclusivamente para o público feminino. As atividades serão oferecidas gratuitamente e contemplam duas modalidades: Futebol de Campo e Futebol de Salão (Futsal), com turmas organizadas por faixa etária.

A iniciativa, que começa a ser colocada em prática neste mês, é um projeto do secretário da pasta, Geraldo Bertanha, o Gebê, e visa fomentar a participação feminina no esporte desde a infância. Para isso, a Sejel contratou (por meio de credenciamento) uma professora de educação física especializada em futebol feminino, garantindo qualidade técnica e sensibilidade no trabalho com as atletas.

As aulas acontecerão no campo e no ginásio da FATEC – Faculdade de Tecnologia “Jornalista Arthur de Azevedo”, parceira da Secretaria de Esporte, proporcionando estrutura adequada e segurança para as participantes.

As categorias oferecidas, dias e horários são:

Futebol de Campo: a partir dos 7 anos; às terças e quintas-feiras, das 16h às 19h.

Futebol de Salão (Futsal): de 7 a 14 anos; às segundas-feiras, das 16h às 18h; e de 15 a 17 anos; também às segundas-feiras, das 18h às 20h.

Com a abertura das escolinhas, a Sejel reforça seu compromisso com a inclusão, igualdade de gênero e desenvolvimento esportivo da juventude local. As inscrições e demais informações podem ser obtidas diretamente com a Secretaria de Esporte pelo telefone 3814-2145.