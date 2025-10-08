Rota do Sabor agita o Calçadão de Artur Nogueira nesta sexta-feira

Evento quinzenal organizado pelo Grupo de Ambulantes, com apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, oferece gastronomia, lazer e música ao vivo a partir das 17h

A Rota do Sabor volta a movimentar o Calçadão da Avenida XV de Novembro nesta sexta-feira (10), a partir das 17h, com mais uma edição cheia de boa comida, entretenimento e música ao vivo. O evento é realizado quinzenalmente pelo Grupo de Ambulantes, com apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude.

Nesta edição, o público poderá curtir os shows de Guilherme Negri e Gui Portela, que prometem animar a noite com um repertório diversificado e contagiante.

Além da programação musical, a feira reúne barracas e food trucks com uma grande variedade de pratos, lanches e bebidas, além de mesas e cadeiras que garantem conforto para quem quiser aproveitar o evento em família ou entre amigos. A iniciativa vem se consolidando como uma opção de lazer regular no centro da cidade, reunindo cada vez mais moradores e visitantes.

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou a importância da continuidade da feira para o fortalecimento do comércio e do turismo local. “A Rota do Sabor tem se mostrado um grande sucesso. É um espaço que valoriza nossos empreendedores, movimenta a economia e cria um ambiente agradável para a população aproveitar o fim de tarde”, afirmou.

As próximas edições da Rota do Sabor serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura de Artur Nogueira.