Rotatória recebe nome e homenagem a Nossa Senhora do Amparo

A Prefeitura de Amparo entregou na tarde de segunda-feira, 8, um monumento ligado a fé e à fundação do Município. Localizado na rotatória de acesso à Avenida Bernardino de Campos, a estátua de seis metros de altura apresenta Nossa Senhora do Amparo, padroeira da cidade.

A devoção a Nossa Senhora do Amparo teve origem em Portugal, no século XV, e chegou ao Brasil com os colonizadores. Em Amparo, essa fé esteve ligada à fundação do município.

Às margens do rio Camanducaia, no caminho que ligava Campinas ao sul de Minas Gerais e Bragança Paulista a Mogi Mirim, foi construída uma pequena capela em sua homenagem. Nela, o missionário frei Francisco Filgueira celebrou, em 3 de setembro de 1818, a primeira missa no povoado que deu origem à cidade.

Interditada em 1822, a antiga capela foi substituída por outra, erguida no alto da colina onde hoje se encontra a Praça Monsenhor João Baptista Lisboa. A nova capela impulsionou o crescimento do povoado e, em 8 de abril de 1829, foi elevada à condição de Capela Curada.

“São obras como essa que dão identidade à cidade. Serão locais que surpreenderão os nosso munícipes, onde contaremos a história da cidade, que é a primeira Estância do Circuito das Águas Paulista”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Antonio Carlos Ferreira de Oliveira.

A obra é escultura de Gilmar Pina, artista autoditada que iniciou sua carreira artística aos 10 anos realizando esculturas em areia, e aos 12 anos conquistaria o Primeiro Prêmio de Escultura em Areia do Litoral Norte Paulista.

“Foi um aprendizado da história da cidade. Levo comigo a história de Amparo, para poder contar de um povo muito prospero” finalizou Gilmar Pina, sobre o processo para a formatação da obra.

A inauguração contou com o prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins. Ele esteve acompanhado do vice-prefeito, Gilberto Moreira Piassa Filho, secretários municipais, dos vereadores Karim Oliveira e Antonio César Mineiro, do monsenhor Sidney Wilson Basaglia, da Diocese de Amparo, além de população em geral.