Roubo com refém em pesqueiro e violência doméstica terminam com três presos em Itapira

Ocorrências atendidas entre sexta-feira (31) e sábado (1º) também resultaram na apreensão de um simulacro de arma de fogo e de um facão

Duas ocorrências atendidas pela Polícia Militar entre sexta-feira (31) e sábado (1º) terminaram com três homens presos em Itapira. O caso de maior destaque foi registrado em um pesqueiro, onde o caseiro de uma propriedade rural foi mantido como refém durante um roubo.

Na noite de sábado, por volta das 21h40, as equipes foram acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) após receberem informações de que dois homens estavam roubando uma residência e mantendo o caseiro da propriedade sob domínio. Segundo a denúncia, um dos criminosos estaria armado.

Durante o deslocamento, os policiais encontraram a vítima, que havia conseguido escapar e pedir ajuda. O caseiro informou as características dos envolvidos, do veículo utilizado e a localização exata do imóvel.

Nas proximidades da propriedade, a equipe avistou um veículo preto com a placa encoberta. Ao perceber a presença policial, o motorista tentou fugir, dando início a um breve acompanhamento.

O veículo foi abordado e um dos suspeitos acabou preso. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram três controles de televisão com o homem.

As equipes retornaram ao imóvel e localizaram diversos eletrodomésticos separados na parte externa da residência, além de ferramentas espalhadas pelo interior do local, indicando a ação criminosa.

Com apoio de outras viaturas, foi realizado um cerco nas imediações. O segundo envolvido foi localizado e preso. Com ele, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo que teria sido utilizado durante o roubo.

A perícia técnica compareceu à propriedade para realizar os trabalhos necessários. A ocorrência foi apresentada à autoridade competente, que ratificou a prisão em flagrante dos dois homens por roubo com retenção de vítima. Ambos permaneceram presos e à disposição da Justiça.

Filho é preso após agredir e ameaçar a mãe

A outra ocorrência foi registrada na tarde de sexta-feira, no bairro Braz Cavenaghi. A Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica e ameaça dentro de uma residência.

A vítima relatou que havia sido agredida pelo próprio filho com tapas, socos e empurrões. Durante a discussão, o homem teria se armado com um facão e um martelo, passando a ameaçá-la e avançando em sua direção.

Segundo o relato, a filha da vítima e o companheiro dela também foram ameaçados. O homem deixou a residência por medo de ser agredido.

A irmã do suspeito confirmou aos policiais que presenciou as agressões e as ameaças, além de afirmar que também havia sido intimidada.

O acusado foi localizado na garagem da residência. Ao ser questionado, admitiu ter empurrado a mãe durante o desentendimento, mas negou ter feito ameaças.

Durante a vistoria no imóvel, os policiais encontraram no quintal o facão apontado como utilizado na ocorrência. O objeto foi apreendido.

O homem foi conduzido à autoridade competente e permaneceu preso à disposição da Justiça.

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